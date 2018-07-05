Фан-зона FIFA ЧМ-2018 в Петербурге примет миллионного болельщика Его поприветствует вице-губернатор

В пятницу, 6 июня, фестиваль болельщиков FIFA Чемпионата мира по футболу 2018 в Петербурге примет миллионного и миллион первого болельщика. Об этом стало известно в четверг.

По данным организаторов, это произойдет около 16:00 по московскому времени. Болельщиков поприветствует вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов и вручит памятные подарки миллионному посетителю фан-зоны, рассказали в его аппарате.

Добавим, фан-зона FIFA на время чемпионата создана на Конюшенной площади. Одновременно она может вмещать около 15 тыс. человек. Ранее в Петербурге предложили открыть еще одну фан-зону на матч четвертьфинала ЧМ, поскольку существующая площадка может не выдержать наплыва болельщиков.