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06.07.18 / 19:10 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге граффити с Черчесовым закрасят только в ноябре

Установили срок, в который граффити может оставаться на стене трансформаторной будки

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Фото instagram.com/myhoodisgood

В Петербурге пока что не будут закрашивать граффити с портретом тренера российской сборной по футболу Станислава Черчесова, оно исчезнет только к ноябрю. Об этом в пятницу сообщили в компании «Ленэнерго».

В «Ленэнерго» рассказали, что компания попросила продлить на две недели срок, в который граффити может оставаться на стене трансформаторной будки. Однако администрация Петроградского района согласовала срок до 1 ноября, увеличив его продолжительность в несколько раз. В результате компания решила не трогать рисунок до ноября, пишет «Интерфакс».

Напомним, граффити с изображением Черчесова появилось в Пушкарском саду после двух побед сборной России на чемпионате. Портрет появился на подстанции, которая находится в управлении «Ленэнерго». На граффити также есть надпись «Ты просто космос, Стас», которую оставил автор этой строчки, солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Однако в пятницу администрация Петроградского района сообщила «Ленэнерго», что граффити нужно закрасить. Причиной стала жалоба одного из жителей.

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