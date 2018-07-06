В Петербурге граффити с Черчесовым закрасят только в ноябре Установили срок, в который граффити может оставаться на стене трансформаторной будки

В Петербурге пока что не будут закрашивать граффити с портретом тренера российской сборной по футболу Станислава Черчесова, оно исчезнет только к ноябрю. Об этом в пятницу сообщили в компании «Ленэнерго».

В «Ленэнерго» рассказали, что компания попросила продлить на две недели срок, в который граффити может оставаться на стене трансформаторной будки. Однако администрация Петроградского района согласовала срок до 1 ноября, увеличив его продолжительность в несколько раз. В результате компания решила не трогать рисунок до ноября, пишет «Интерфакс».

Напомним, граффити с изображением Черчесова появилось в Пушкарском саду после двух побед сборной России на чемпионате. Портрет появился на подстанции, которая находится в управлении «Ленэнерго». На граффити также есть надпись «Ты просто космос, Стас», которую оставил автор этой строчки, солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Однако в пятницу администрация Петроградского района сообщила «Ленэнерго», что граффити нужно закрасить. Причиной стала жалоба одного из жителей.