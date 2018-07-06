Смольный: Состояние грунтов полигона «Новоселки» на глубине оценивается как взрывоопасное В этом году планируется построить станцию активной дегазации

После проведения газогеохимического исследования в рамках разработки проекта рекультивации мусорного полигона «Новоселки» состояние грунтов оценивается специалистами как «безопасное на поверхности и как опасное и пожаро- и взрывоопасное на глубине». Об этом говорится в ответе комитета по благоустройству Петербурга, который получила глава регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в этом году запланировано строительство станции активной дегазации свалочных газов полигона. Предполагается, что это позволит уменьшить выбросы свалочных газов на 65%.

Проект будет реализован по соглашению о сотрудничестве между инвестором АО «ТДФ Экотех СПб» и оператором полигона – СПб ГУП «Завод МПБО-2» от 2011 года. В комитете уточнили, что для этого привлекут внебюджетные средства, поэтому расходы на возведение станции исключены из общей стоимости работ по рекультивации.

Добавим, полигон «Новоселки» расположен в Выборгском районе Петербурга. Он занимает участок общей площадью около 83,5 га. Подведомственное комитету по благоустройству ГКУ «Центр комплексного благоустройства» провело конкурс на рекультивацию полигона. В ответе комитета на запрос Шишкиной сказано, что на эти цели планируется потратить порядка 757 млн рублей, из которых 157 млн рублей – в 2018 году и по 300 млн рублей – в 2019 и 2020 годах. При этом рекультивация будет проходить в два этапа: технический (выравнивание террикона и его закрытие защитным слоем) и биологический (укрытие верха полигона, подготовка почвы и высадка травы и деревьев).