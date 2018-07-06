Жилищная инспекция Петербурга нашла нарушения на 22% домов из проверенных с начала года И оштрафовала компании на 4 млн рублей

Государственная жилищная инспекция Петербурга выявила нарушения на 22% жилых зданий и 5% балконов от общего количества проверенных объектов с начала 2018 года. Об этом в ведомстве сообщили в пятницу.

Всего жилищная инспекция проверила около 1,69 тыс. многоквартирных домов (более 8,11 тыс. балконов). Среди основных проблем специалисты назвали отслоение краски и штукатурки, разрушение кирпичной кладки, грязные фасады и захламление балконов.

В результате инспекция возбудила 129 административных дел, а также выдала управляющим компаниям более 350 предписаний для устранения нарушений. Сумма штрафов составила порядка 4 млн рублей.

Ранее Смольный назвал лучшие районы Петербурга. Среди них оказались Калининский, Колпинский, Выборгский, Приморский и Фрунзенский районы. Добавим, это данные за май 2018 года.