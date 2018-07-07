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07.07.18 / 19:28 Новости / Россия и мир / Экономика

Служба статистики Украины сообщила о росте цен на овощи и фрукты

На 15-20%

Государственная служба статистики Украины сообщила о росте цен на овощи и фрукты. Такое заявление ведомство сделало в субботу.

По представленным данным, за пять месяцев текущего года овощи выросли в цене на 20,9%. Фрукты подорожали на 15,7%.

Продукты и алкогольные напитки стали дороже на 4,6%. Также подорожали хлеб, мясо, рыба и макароны на 2,5-7%. При этом, сахар, яйца и молоко упали в цене на 2,2-11,2%.

Напомним, в прошлом месяце депутат Верховной рады Вадим Рабинович отметил рост цен. Он заявил, что граждане Украины «не в состоянии купить уже ничего». Добавим, накануне Росстат сообщил об ускорении инфляции в июне. В части регионов сахар подорожал более чем на 10%.

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