Премьер-министр Бельгии приедет в Петербург на полуфинал ЧМ-2018 Сыграют Бельгия и Франция

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель планирует приехать в Петербург, чтобы посетить полуфинал Чемпионата мира по футболу-2018. Об этом он сообщил в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

По словам премьера, это событие, которое объединит всех граждан такой разнообразной страны как Бельгия, несмотря на их происхождение. Он отметил, что с нетерпением ждет матча.

Добавим, во вторник, 10 июля, в Петербурге сыграют Франция и Бельгия. Начало матча на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове запланировано на 21:00. На следующий день в Москве встретятся сборные Англии и Хорватии. Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля.