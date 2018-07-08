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08.07.18 / 16:24 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть / Спорт

Премьер-министр Бельгии приедет в Петербург на полуфинал ЧМ-2018

Сыграют Бельгия и Франция

Фото АБН

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель планирует приехать в Петербург, чтобы посетить полуфинал Чемпионата мира по футболу-2018. Об этом он сообщил в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

По словам премьера, это событие, которое объединит всех граждан такой разнообразной страны как Бельгия, несмотря на их происхождение. Он отметил, что с нетерпением ждет матча.

Добавим, во вторник, 10 июля, в Петербурге сыграют Франция и Бельгия. Начало матча на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове запланировано на 21:00. На следующий день в Москве встретятся сборные Англии и Хорватии. Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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