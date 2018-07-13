Налоговый маневр в России подразумевает повышение пошлин на топливо при росте цен на нефть на 15% в месяц — СМИ В конце июня внесен в Госдуму

Окончательный вариант налогового маневра в России подразумевает повышение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в случае повышение мировых цен на нефть на 15% и более в месяц. Об этом в пятницу пишет «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с документом источник.

Ранее форс-мажорной предлагалось признать ситуацию, в которой мировые цены на нефть растут более чем на 20% в месяц, напоминает «Интерфакс». Кроме того, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) могут получить логистические коэффициенты в диапазоне от 1.05 до 1,5. Кроме того, для НПЗ, проходящих модернизацию, предусмотрены льготы.

Напомним, ранее в конце июня в Госдуму внесли законопроекты о завершении налогового маневра в российской нефтегазовой отрасли. Законопроект планомерно снижает с 30% до 0% от цены нефти ставку таможенной пошлины на вывоз в течение шести лет начиная с января 2019 года. Выпадающие доходы бюджета должны быть в этом случае компенсированы увеличением сумм налога на добычу полезных ископаемых.