Более 70% поездок в Петербурге приходится на общественный транспорт Из них половина на метро, 30% на автобусах и 20% на электротранспорте

Согласно данным комитета по транспорту, в Петербурге ежегодно совершается 1,65 млрд поездок, 73% которых приходится на систему общественного транспорта. Об этом в пятницу сообщили в Смольном на совещании по вопросам транспортной системы города.

Отмечается, что в последние годы количество поездок на городском транспорте уменьшается. Несмотря на это более 11% дорожной сети работает в режиме перегрузки. В ходе совещания участники решили направить усилия профильных ведомств на такие направления: снижение доли перегруженных дорог, интеграция транспортной системы Ленобласти и Петербурга, снижение аварийности, а также уменьшение доли транспорта в загрязнении окружающей среды.

Напомним, в связи с закрытием на ремонт станции метро «Академическая» городской общественный транспорт изменит режим работы в этом районе. Три автобусных маршрута (№102, №153 и №178) продлят до станции «Академическая». Трамвай №38 будет идти только до железнодорожной станции «Кушелевка». Трамвай №61 последует до станции метро «Выборгская». Отметим, «Академическую» закроют на капитальный ремонт 30 июля. Ремонтные работы продлятся 11 месяцев.