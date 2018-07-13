В Ленобласти будут проводить общественные слушания перед проведением санитарных рубок

В Ленинградской области в качестве эксперимента будут устраивать общественные слушание перед проведением санитарных рубок леса. О заседании экологического совета в пятницу сообщили в администрации региона.
Кроме того, в Ленобласти рассматривают вопрос о переходе на интенсивную модель лесопользования. По прогнозам, переход на нее позволит нарастить съем деловой древесины с 1 до 3 куб. м на 1 га леса. В ближайшее время в Ленобласти проверят арендованные лесные участки, чтобы проконтролировать качество выполнения санитарных рубок и эффективность мероприятий по лесовосстановлению.
Отметим, на территории Ленинградской области 5,7 млн га земель лесного фонда. При этом 36% лесных насаждений являются перестойными.
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