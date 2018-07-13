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13.07.18 / 18:23 Новости / Петербург и Ленобласть

На праздник Дня Ленобласти в Выборге выделили 1,3 млрд рублей

День рождения Ленинградской области пройдет 4 августа

На празднование Дня Ленобласти в Выборге власти выделили 1,3 млрд рублей из регионального бюджета. Об этом в правительстве области сообщили в пятницу.

День рождения Ленинградской области пройдет 4 августа. В рамках подготовки в городе ведутся масштабные ремонтные и реставрационные работы. При этом планируется привлекать в Выборг по 204 млрд рублей на восстановление памятников ежегодно, так как город получил статус музея.

Напомним, в начале июня в парке «Монрепо» закончили посадочные работы. Там высадили 250 деревьев и 7,5 тыс. кустарников. Масштабные реставрационные работы в выборгском музее-заповеднике начались осенью 2017 года. Окончить реставрацию планируется к концу июня следующего года. «Монрепо» находится в северной части города Выборга, на берегу бухты Защищенной Выборгского залива.

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