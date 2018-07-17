Ученые из ФПИ и ИБК РАН разработали технологию по хранению донорского сердца 24 часа Они планируют адаптировать ее для других органов

Исследователи из Фонда перспективных исследования (ФПИ) и Института биофизики клетки (ИБК) РАН разработали технологию по хранению донорского сердца 24 часа. Об этом руководитель группы исследователей Евгений Фесенко сообщил во вторник.

По его словам, ученым удалось продлить срок гипотермического хранения донорского сердца в три-четыре раза. Максимальное время хранения составило 20-24 часа, передает ТАСС. Для этого сердце хранят при температуре около нуля градусов: чаще всего при +4 градусов по Цельсию, уточнил Фесенко.

Ученые проводили испытания на сердцах крыс, отметил глава проектной группы ФПИ Анатолий Ковтун. Он заявил, что в июле-августе исследователи планируют провести опыты на сердцах карликовых свиней.

Фасенко считает, что внедрение этой технологии в повседневное использование возможно в течение пяти-шести лет. При этом, требуется наличие заинтересованных разработкой медицинских партнеров. Руководитель исследовательской группы заявил, что также ученые планируют адаптировать технологию для других донорских органов.

Отметим, в настоящий момент сердце пригодно для трансплантации около шести часов. При этом, печень можно хранить 12-15 часов, а почки – 16-24 часа. Добавим, ранее датские ученые создали искусственные яичники. Их успешно протестировали на мышах.