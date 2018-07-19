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19.07.18 / 21:28 Новости / Политика / Россия и мир

В Минкомсвязи произошла отставка двух заместителей министра

Ушли Дмитрий Алхазов и Рашид Исмаилов

Коллаж АБН

В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций произошла отставка двух заместителей министра. Об этом в четверг сообщили в ведомстве.

Свои посты покинули Дмитрий Алхазов и Рашид Исмаилов. Как пишет «Интерфакс», в ведомстве рассказали, что документы выпущены, но пока что не опубликованы.

В настоящий момент у главы Минкомсвязи Константина Носкова пять замов. Ранее Алхазов курировал телекоммуникационную отрасль. Исмаилов занимался международным сотрудничеством. Ранее из ведомства ушел еще один заместитель из команды прежнего главы министерства Николая Никифорова.

Напомним, в мае Минкомсвязи было преобразован в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Новым руководитель ведомства, Константин Носков, ранее возглавлял аналитический центр при правительстве России.

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