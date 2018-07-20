В Мурино появится ЖК с нарисованными ромашками Бывший квартал «Силы природы» проводит ребрендинг после прихода нового инвестора

В Мурино появится жилой квартал с нарисованными на стенах домов ромашками. Автором художественного оформления станет арт-деятель Алексей Сергиенко, рассказали в понедельник в O2 Group.

ЖК получит название «Ромашки». Это бывший ЖК «Силы природы». Компания проводит ребрендинг после прихода нового инвестора.

Представитель застройщика Анатолий Соболев подтвердил, что креативное оформление получат два корпуса второй очереди. Кроме того, ожидается, что вскоре около жилых домов появится инсталляция из ромашек высотой в три этажа. По словам Соболева, это украсит жизнь будущих новоселов и всех остальных жителей района. Также представитель застройщика предположил, что после окончания строительства домов здесь может заработать филиал музея современного искусства Алексея Сергиенко.

Сам художник Алексей Сергиенко называет проект оформления квартала в Мурино первым в мире проектом такого рода. «Очень важно, что ты видишь, выходя из дома. А глядя на ромашки, люди, наверняка, будут каждый день улыбаться…», — уверен художник.

Напомним, художник и галерист Алексей Сергиенко работает в направлении поп-арта и полит-арта с 2009 года. Он стал широко известен после того, изобразил президента России Владимира Путина и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова на фоне ромашек. В этом году в дни Петербургского экономического форума на Невском проспекте, 22 Сергиенко открыл свой «Музей современного искусства». Также он предлагал генеральному директору АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» Денису Мартюшеву идею еще одного универсального музейного пространства на территории бывшего завода «Красный треугольник».