СМИ: Главного управляющего Fiat отстранят от работы по состоянию здоровья Его нет на работе несколько недель

Главного управляющего Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Серджо Маркионне отстранят от работы по состоянию здоровья. Об этом стало известно в субботу от осведомленного источника.

По информации The Wall Street Journal, такое решение приняло руководство концерна. Совет директоров организации проведет совещание в Италии и выберет преемника Маркионне.

Отметим, Серджо Маркионне в настоящий момент 66 лет. В июле ему сделали операцию на правом плече. Он не приходит на работу несколько недель. Добавим, ранее сотрудники концерна выступили против перехода Роналду в «Ювентус».