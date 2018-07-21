СМИ: Главного управляющего Fiat отстранят от работы по состоянию здоровья

Главного управляющего Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Серджо Маркионне отстранят от работы по состоянию здоровья. Об этом стало известно в субботу от осведомленного источника.
По информации The Wall Street Journal, такое решение приняло руководство концерна. Совет директоров организации проведет совещание в Италии и выберет преемника Маркионне.
Отметим, Серджо Маркионне в настоящий момент 66 лет. В июле ему сделали операцию на правом плече. Он не приходит на работу несколько недель. Добавим, ранее сотрудники концерна выступили против перехода Роналду в «Ювентус».
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