В Петербурге ветер снес несколько деревьев И рекламный флаг

В Петербурге ветер снес несколько деревьев. Очевидцы начали сообщать об упавших деревьях во второй половине субботы.

На проспекте Космонавтов у дома №74 у дерева сломалась ветка и упала на машину. В Красносельском районе Петербурга дерево упало на электрические провода.

Аналогичное происшествие произошло в Новом Петергофе. Упавшее дерево перегородило проезд по Константиновской улице.

Кроме этого, на Пулковском шоссе ветер повалил рекламный флаг. Он был установлен на парковке магазина «Лента».

Напомним, в субботу в Петербурге идут ливни и грозы. По информации ГУ МЧС по Петербургу, порывы ветра достигают 15 м/с. Аналогичная погода будет и в воскресенье.