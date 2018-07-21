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21.07.18 / 16:33 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге ветер снес несколько деревьев

И рекламный флаг

Фото: «ДТП и ЧП Петербург»

В Петербурге ветер снес несколько деревьев. Очевидцы начали сообщать об упавших деревьях во второй половине субботы.

На проспекте Космонавтов у дома №74 у дерева сломалась ветка и упала на машину. В Красносельском районе Петербурга дерево упало на электрические провода.

Аналогичное происшествие произошло в Новом Петергофе. Упавшее дерево перегородило проезд по Константиновской улице.

Кроме этого, на Пулковском шоссе ветер повалил рекламный флаг. Он был установлен на парковке магазина «Лента».

Напомним, в субботу в Петербурге идут ливни и грозы. По информации ГУ МЧС по Петербургу, порывы ветра достигают 15 м/с. Аналогичная погода будет и в воскресенье.

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