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21.07.18 / 12:32 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Калининском районе Петербурга вырубили 20 деревьев

Новые в текущем году не посадят

Фото: «Красивый Петербург»

В Калининском районе Петербурга вырубили 20 деревьев. Об этом сообщили активисты движения «Красивый Петербург».

Деревья вырубила администрация МО «Северный». В администрации заявили, что деревья были гнилыми и сухими. Они представляли угрозу, уточнили в МО «Северный».

«Красивый Петербург» отметил, что деревья были здоровы. Активисты опубликовали фотографии.

В МО «Северный» сообщили, что в текущем году будут проводить только озеленение газонов. Высадка новых деревьев не предусмотрена.

Добавим, ранее «Красивый Петербург» предложил метрополитену варианты урн для чеков. Всего активисты предложили три варианта. В метрополитене заявили, что поставят урны в августе.

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