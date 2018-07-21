Грузовой поезд загорелся в Колпинском районе Короткое замыкание

Грузовой поезд загорелся в Колпинском районе. Об этом в субботу сообщили очевидцы.

Они отметили, что пожарные прибыли на место происшествия. Поезд загорелся на железнодорожных путях у поселка Понтонный.

Возгорание произошло в задней кабине локомотива, передает «Фонтанка» информацию «Октябрьской железной дороги». Пострадавших нет.

Из-за происшествия произошли задержки на данном направлении. В частности, на полчаса опоздает электричка Петербург-Мга.

В региональном управлении МЧС сообщили, что причина пожара – короткое замыкание. Возгорание ликвидировали с помощью огнетушителя в 17:39 часов.

Напомним, ранее в субботу короткое замыкание произошло в одном из роддомов Петербурга. На место прибыло семь пожарных машин. Возгорание ликвидировали за несколько минут. Пострадавших нет.