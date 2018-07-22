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22.07.18 / 14:45 Новости / Россия и мир / Экономика

Сечин: Максимальная цена на нефть составит $80 за баррель к концу года

В «Роснефти» закладывают цену в $63 за баррель

К концу 2018 года максимальная цена на нефть может составить порядка $80 за баррель. Такое мнение высказал глава «Роснефти» Игорь Сечин, отвечая на соответствующий вопрос в интервью телеканалу «Россия 1» в воскресенье.

Он отметил, что в настоящий момент стоимость нефти составляет около $75 за баррель, «примерно в этих пределах» она и будет находиться до конца года, цитирует РБК. Также Сечин добавил, что для собственного бюджета в «Роснефти» закладывают цену в $63 за баррель.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал новый прогноз цен на нефть на 2018 год. По оценке организации, в этом году нефть будет стоить $70,23 за баррель. При этом в следующем году этот показатель составит $68,99, считают в МВФ.

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