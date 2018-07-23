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23.07.18 / 16:45 Новости / Россия и мир

Alibaba вложила $600 млн в разработчика системы распознавания лиц

В компании отказались от комментариев

Фото shopolog.ru

Группа инвесторов, в том числе Alibaba Group и Boyu Capital, вложили порядка $600 млн в Megvii Inc., китайского разработчика системы распознавания лиц Face++. Об этом в понедельник сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Megvii планирует использовать значительную часть средств этого раунда для поддержки отдельных инициатив, в частности, применения технологии в автоматизированных магазинах. В Alibaba, Boyu и Megvii отказались от комментариев.

Ранее стало известно, что Alibaba планирует начать онлайн-продажу китайских продуктов в России. Сообщалось, что торговлю запустят на площадке Aliexpress. В нем будет представлен ассортимент Rural Taobao. В Alibaba Group отказались от официальных комментариев.

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