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23.07.18 / 21:59 Новости / Россия и мир / Экономика

ФАС пообещала изучить рост цен на авиабилеты на Ставрополье в 4-5 раз

По просьбе регионального министерства

ФАС РоссииФедеральная антимонопольная служба пообещала изучить рост цен на авиабилеты на Ставропольский край в 4-5 раз. Об этом в понедельник сообщил глава регионального Минэкономразвития Валерий Сизов.

Стоимость билетов выросла в обоих аэропортах региона, передает «Интерфакс» информацию министра. Он отметил, что стоимость авиабилетов экономкласса выросла по разным направлениям.

Сизов заявил, что в январе цена билетов в обе стороны составляла около 10 тыс. рублей На прошлой неделе цена составила 40-50 тыс. рублей, заявил министр.

Замглавы ФАС Андрей Цыганов сообщил, что учел информацию региона. Этим вопросом займется центральный аппарат ведомства, уточнил Цыганов.

Напомним, в конце прошлого года S7 пожаловалась в ФАС на высокую стоимость на авиатопливо. Ведомство начало разбирательство и направило запросы поставщикам топлива. ФАС установило, что злоупотребления среди компаний нет. Причина роста стоимости – вмешательство в программное обеспечение.

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