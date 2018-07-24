Ученые допустили существование жизни на Луне 4 млрд лет назад На спутнике Земли как минимум дважды возникали условия, достаточные для существования простых форм организмов

Астробиологи Лондонского университета и Университета штата Вашингтон пришли к выводу, что на луне 4 млрд лет назад могла существовать жизнь. Об этом в понедельник сообщила газета Daily Telegraph.

По словам ученых, на спутнике Земли как минимум дважды возникали условия, достаточные для существования простых форм организмов. В такие периоды на Луне появлялась атмосфера с водоемами, которые могли стать питательной средой для микроорганизмов. Кроме того, сообщается, что ранее ученые находили на Луне запасы замороженной воды, что также доказывает возможность существования там водоемов миллиарды лет назад.

Добавим, в пятницу, 27 июля, ожидается длинное лунное затмение. Луна при этом должна окраситься в красный цвет. Длительность затмения составит 1 час и 43 минуты. Также в этот день к Земле на максимально возможное расстояние приблизится планета Марс.