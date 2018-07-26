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26.07.18 / 11:57 Новости / Россия и мир

Бузова и Собчак вошли в первую десятку рейтинга знаменитостей Forbes

На первом месте Александр Овечкин, на втором Сергей Шнуров

Певица Ольга Бузова и журналист Ксения Собчак стали единственными женщинами, которые попали в рейтинг звезд шоу-бизнеса и спорта от Forbes. Рейтинг опубликован в четверг.

Издание оценило доход Бузовой в $3,9 млн. Доход Собчак, по данным Forbes, составляет порядка $1,4 млн, с прошлого года он сократился на $0,7 млн. В первой десятке Бузова оказалась на шестом месте, а Собчак – на десятом.

Список возглавил хоккеист Александр Овечкин с доходом в $14,5 млн. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров оказался на втором месте с доходом в $13,9 млн. Оценка дохода певца Филиппа Киркорова составляет $8,9 млн, исполнителя Григория Лепса — $8,2 млн, шоу-мена Ивана Урганта — $,5 млн. Также в первой десятке – певец Дима Билан, хоккеист Евгений Макин, певец Стас Михайлов.

Отметим, Александр Лвечкин занимает первую строчку рейтинга второй год подряд. Ранее бессменным лидером списка была теннисистка Мария Шарапова. Однако из-за допинговой дисквалификации второй год она не входит в первую десятку. В прошлом году в топ-10 фигурировали также Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Тимати, Дима Билан, Евгений Малкин, Егор Крид, Сергей Бобровский, Анна Нетребко и Ксения Собчак.

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