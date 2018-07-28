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28.07.18 / 20:03 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В самолет из Кишинева в Петербург попала молния

Пострадавших нет

В самолет из Кишинева в Петербург попала молния. Об этом в субботу сообщили в аэропорту Кишинева.

Молния попала в судно через 10 минут после взлета, передает «Интерфакс». Самолет авиа компании S7 в тот момент еще набирал высоту. В происшествии никто не пострадал, оборудование самолета также работало исправно. При этом, экипаж принял решение вернуться в аэропорт Кишинева.

На борту судна было 113 пассажиров. В настоящий момент рейс отложен до неопределенного времени. Самолет отправили на техническую проверку.

Добавим, ранее в субботу пассажиры сообщили о подтоплении взлетной полосы в петербургском аэропорту. Очевидцы разместили фотографии лужи у трапа в социальной сети. На кадрах видно, что люди разулись для прохода от автобуса до трапа. Ранее в «Пулково» прошел сильный ливень.

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