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30.07.18 / 09:23 Новости / Россия и мир

Золотодобывающий рудник в Забайкалье приостановит работу из-за финансовых проблем

Руководство хочет найти инвестора или взять кредит

золото магадан

Фото: prpress.com

Золотодобывающий «Дарасунский рудник» (принадлежит ООО «Урюмкан») в Забайкальском крае на два месяца приостанавливает работу из-за финансовых трудностей. Об этом в понедельник сообщил глава предприятия Евгений Рогалев.

«Приостанавливаем работу пока на два месяца, дальше видно будет, если раньше денежные средства найдем — заработаем раньше», — цитирует Рогалева «Интерфакс».

По его словам, компания собирается искать инвестора или вести переговоры с другим банком, чтобы получить кредит для восстановления рудника. Рогалев уточнил, что в настоящий момент из пяти шахт работает только одна, при этом оборудование изношено на 90%.

Ранее сообщалось, что горняки «Дарасунского рудника» объявили голодовку. Они требовали выплатить задолженность по зарплате, которая за май-июнь 2018 года составила порядка 32 млн рублей. После выплаты зарплаты за май шахтеры приостановили голодовку. Прокуратура Забайкальского края возбудила дело в отношении ООО «Дарасунский рудник» в связи с невыплатой зарплаты.

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