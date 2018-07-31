Все новости

31.07.18 / 10:48 Новости / Петербург и Ленобласть

В РЖД поддержали запуск электрички из Петербурга в Сертолово

Будут модернизировать железнодорожную инфраструктуру

Представители ОАО «РЖД» поддержали проект реконструкции железнодорожной ветки необщего пользования для запуска электрички из Петербурга в Сертолово. Об этом сообщили в «Дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти».

Добавим, проект был представлен главой управления пассажирского транспорта и портовой инфраструктуры Дирекции Михаилом Курдяевым. Проект предполагает модернизацию существующей железнодорожной инфраструктуры.

По словам Михаила Курдяева, проектирование должно начаться осенью 2018 года и занять 7-8 месяцев, передает «Фонтанка». Первые «Ласточки» планируют запустить к концу 2020 года.

Напомним, власти Петербурга и Ленобласти предложили запустить электричку из Петербурга в Сертолово весной этого года. Стоимость проекта оценивается в 4,5 млрд рублей. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал инициативу.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,149 seconds.