В РЖД поддержали запуск электрички из Петербурга в Сертолово Будут модернизировать железнодорожную инфраструктуру

Представители ОАО «РЖД» поддержали проект реконструкции железнодорожной ветки необщего пользования для запуска электрички из Петербурга в Сертолово. Об этом сообщили в «Дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти».

Добавим, проект был представлен главой управления пассажирского транспорта и портовой инфраструктуры Дирекции Михаилом Курдяевым. Проект предполагает модернизацию существующей железнодорожной инфраструктуры.

По словам Михаила Курдяева, проектирование должно начаться осенью 2018 года и занять 7-8 месяцев, передает «Фонтанка». Первые «Ласточки» планируют запустить к концу 2020 года.

Напомним, власти Петербурга и Ленобласти предложили запустить электричку из Петербурга в Сертолово весной этого года. Стоимость проекта оценивается в 4,5 млрд рублей. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал инициативу.