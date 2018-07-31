Камчатский бизнесмен попытался избежать налогов с помощью митингов Он раздробил свой бизнес таким образом, чтобы можно было использовать льготные условия налогообложения

На Камчатке владелец фирмы «Автомир» Сергей Митюшин не выплатил 163 млн рублей налогов и спровоцировал протесты против ФНС. Арбитражный суд ДВО рассмотрит его кассационную жалобу по налоговому спору 1 августа, следует из материалов суда.

Ранее Митюшин проиграл два суда и стал фигурировать в деле об уклонении от налогов. В августе рассмотрят его жалобу на постановление, которое вынесли в пользу ФНС. По версии налоговой службы, Митюшин необоснованно раздробил свой бизнес таким образом, чтобы можно было использовать льготные условия налогообложения. Бизнесмен с обвинениями налоговой не согласился. В поддержку Митюшина организовывали митинги и круглые столы.

Добавим, с 1 августа ФНС начнет публиковать данные налогоплательщиков, которые ранее были отнесены к налоговой тайне. На сайте ведомства появится специальный раздел для соответствующей информации – «Прозрачный бизнес». Сначала будут публиковаться данные о количестве сотрудников фирмы, о налоговых режимах, об участии компаний в консолидированной группе налогоплательщиков. Позже – данные о задолженностях и штрафах компаний, о налоговых правонарушениях, а также о доходах и расходах.