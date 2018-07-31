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31.07.18 / 19:01 Новости / Петербург и Ленобласть

«Промсвязьбанк» подал иск о банкротстве «дочки» Seven Suns Development

Сумма требований – почти 2,8 млрд рублей

Коллаж АБН

ПАО «Промсвязьбанк» подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области иск о признании банкротом ООО «Басфор» (дочерняя структура застройщика Seven Suns Development). Об этом стало известно во вторник из материалов в картотеке арбитражных дел.

Согласно данным сайта, сумма требований составляет порядка 2,76 млрд рублей. Заявление было зарегистрировано накануне, 30 июля.

Пресс-секретарь застройщика Алексей Щербатых заявил, что иск стал «следствием неразберихи внутри самой финансовой организации». По его словам, в настоящий момент компания решает вопрос о снятии заявления, как ожидается, это произойдет в течение месяца, передает «Фонтанка».

Добавим, ООО «Басфор» было зарегистрировано в 2011 году. Компания возводит жилой комплекс «Светлый мир “Внутри”» в Сестрорецке.

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