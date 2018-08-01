КРТИ Петербурга объявил конкурс на предпроектную документацию для метро в Кудрово За 44,4 млн рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга объявил конкурс на предпроектную документацию для строительства метро в Кудрово. Об этом стало известно в среду из материалов сайта госзакупок.

Речь идет о строительстве участка Лахтинско-Правобережной линии метрополитена. Она должна пройти от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо «Правобережное».

Ведомство установило максимальную стоимость контракта на уровне в 44,4 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимают до 22 августа, а решение о победителе примут до 30 августа.

Подрядчик должен будет проанализировать земельный участок под строительство метро, спрогнозировать пассажиропоток и провести рассчет стоимости строительства.

Добавим, ранее Депутат Законодательного Собрания Петербурга Александр Рассудов попросил власти города отложить строительство метро до Кудрово. Он считает, что строительство Красносельско-калининской линии важнее. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что сроки создания метро до Кудрово не изменятся. Ее построят до 2025 года.