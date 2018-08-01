Полтавченко выступил против повышения разового тарифа на проезд Вместо этого увеличат субсидию для перевозчиков

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко высказался против повышения стоимости проезда в городе. Об этом в среду сообщил глава комитета по транспорту Александр Головин, передает корреспондент АБН.

«Наш губернатор понимает, что сегодня тариф, который установлен городом, это та же социальная ориентированность бюджета. Понимая, что сложная социально-экономическая ситуация в городе, будет повышение НДС… Пока его мнение — не повышать в следующем году разовый проезд. Это значит, что будет увеличена субсидия перевозчикам», — сказал Головин. Он подчеркнул, что решение пока неокончательное. Вопрос будет решен осенью в ходе принятия парламентом бюджета на будущий год. Про остальные тарифы Головин говорить отказался, предложив «подождать осени».

Отметим, субсидия для перевозчиков в настоящее время составляет 30 млрд рублей. Ранее перевозчики ГУП «Петербургский метрополитен», ГУП «Горэлектротранс» и ГУП «Пассажиравтотранс» подали заявки в Смольный на увеличение стоимости проезда с 2019 года. Они обратились к властям с просьбой увеличить стоимость разового проезда на два рубля.