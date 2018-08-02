Citi: Рубль может упасть на 15% при введении санкций США против российского госдолга И на 5% - при распространении санкций на новую эмиссию бондов

В случае введения США санкций против российского госдолга при наихудшем сценарии курс рубля может упасть на 15% — до 73 рублей за доллар. Такие опасения высказывают аналитики Citi, передает Bloomberg в четверг.

По мнению аналитиков, наихудший сценарий предполагает запрет на покупку иностранцами облигаций федерального займа (ОФЗ). При этом распространение ограничительных мер только на новую эмиссию бондов ослабит рубль на 5%, полагают эксперты.

Как отмечают в Citi, пока санкции конгресса США маловероятны из-за летнего перерыва. Несмотря на это, риски, что такие санкции будут введены позже, сохраняются. Вызванные этим дополнительные оттоки капитала могут в результате ослабить рубль.

Напомним, в феврале глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заверила, что возможные санкции США в отношении российского госдолга существенно не скажутся на экономике страны. По ее словам, они также не повлияют на финансовый сектор. Однако санкции могут спровоцировать первоначальную краткосрочную волатильность на рынке госдолга, но затем рынки «придут в равновесие», отмечала Набиуллина.