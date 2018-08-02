Citi: Рубль может упасть на 15% при введении санкций США против российского госдолга

В случае введения США санкций против российского госдолга при наихудшем сценарии курс рубля может упасть на 15% — до 73 рублей за доллар. Такие опасения высказывают аналитики Citi, передает Bloomberg в четверг.
По мнению аналитиков, наихудший сценарий предполагает запрет на покупку иностранцами облигаций федерального займа (ОФЗ). При этом распространение ограничительных мер только на новую эмиссию бондов ослабит рубль на 5%, полагают эксперты.
Как отмечают в Citi, пока санкции конгресса США маловероятны из-за летнего перерыва. Несмотря на это, риски, что такие санкции будут введены позже, сохраняются. Вызванные этим дополнительные оттоки капитала могут в результате ослабить рубль.
Напомним, в феврале глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заверила, что возможные санкции США в отношении российского госдолга существенно не скажутся на экономике страны. По ее словам, они также не повлияют на финансовый сектор. Однако санкции могут спровоцировать первоначальную краткосрочную волатильность на рынке госдолга, но затем рынки «придут в равновесие», отмечала Набиуллина.
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Реплики
Курс рубля и так рухнет, без всяких ограничений. Есть элементарная логика и математика.
1. наш долг в этом году 113 млрд.$ из 529 млрд.$ долга России. Плюс 76 млрд.$ вне графика выплат. А валюты на счетах было только 79,5 млрд.$. Пришлось даже продавать ценные бумаги США на 82 млрд.$ /
2. Наш бюджет 16 трлн. рублей, (доходная 15 трлн.), а «майские указы» требуют еще 8 трлн. рублей. Это значит, что их надо где-то взять, в виде поборов, налогов и экономии на чем-то, либо просто напечатать. Если напечатать, то закону о коммерческом ЦБ, рублевая масса изменится к долларовой, и нарушит баланс. Мы имеем право напечатать только столько денег, сколько у нас валюты.
3. Катастрофическое падение производства, снижение потребительского спроса и уход от налогов не позволят даже 15 трлн. бюджета набрать. Повышение НДС ошибка, теперь уходят от этого налога. Повышение цен на энергоносители, и рост тарифов ЖКХ — ошибка, это повышение расходной части предприятий, а значит сокращение производственной деятельности.
4. МРОТ 11 163 — ошибка. Таких денег просто нет, Такой МРОТ это взлет зарплат бюджетникам, пенсий военным, «детские», социальные расходы. В местных бюджетах нет таких денег. Всё это предвыборный пиар, больно ударивший по нашей экономике.
Выход только один — печатать деньги и ронять курс рубля до 110-120 рублей за доллар. ЦБ будет искать любой повод по событиям в мире, чтобы уронить рубль как в декабре 2014 года.
А денег еще не будет, потому как тролли Путина представили Путина как «государственника», для победы на выборах, а западные инвестиции пойдут только туда где «либерал». Аналитики оценили настроения населения России и в июне разослали во все инвестиционные институты мира инвестиционную ситуацию в России. Банки Запада теперь просто физически не смогут выделять средства для инвестиций, так как коэффициенты рисков, на основе восприятия власти населением в региональных инвестиционных рейтингах негативные. Пескову надо из кожи вон вылезти, чтобы доказать, что Путин либерал. Тролли Путина нанесли сокрушительный удар по самому Путину.