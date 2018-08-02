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02.08.18 / 18:36 Новости / Петербург и Ленобласть

Выборгская таможня за полгода собрала 11,2 млрд рублей таможенных платежей

Товарооборот в регионе деятельности таможни вырос на 25% год к год

Фото: Пулковская таможня

В первом полугодии 2018 года Выборгская таможня перечислила в бюджет 11,2 млрд рублей таможенных платежей. Об итогах работы за полугодие в таможне рассказали в четверг.

Также отмечается рост товарооборота в регионе деятельности таможни на 25% год к году. При этом импорт вырос на 27%, а экспорт снизился на 4%. Также снизился грузооборот на 12%. За рассматриваемый период возбудили 1855 административных и 21 уголовное дело из-за нарушений, выявленных на таможенном контроле. Количество контрафактной продукции, по сравнению с первым полугодием 2017 года, выросло почти в два раза.

Напомним, 17 июня Выборгская таможня уничтожила 800 кг санкционной продукции. В них входили 13 партий товаров, запрещенных к ввозу в РФ, в частности, молочной, мясной и рыбной продукции. Товары сожгли в высокотемпературной печи.

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