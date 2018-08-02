Загрузка номеров в отелях Петербурга в I полугодии 2018 года снизилась на 2 п.п. год к году Она составила менее 55%

Загрузка номеров в отелях Петербурга в I полугодии 2018 года снизилась на 2 п.п. год к году. Об этом в четверг сообщили в консалтинговой компании JLL.

Показатель составил менее 55%. При этом тариф отелей вырос на 16% до 8,8 тыс. рублей. Средняя доходность гостиниц увеличилась на 10% до 4,7 тыс. рублей.

Кроме этого, петербургские отели высокой ценовой категории достигли максимальной загрузки, отметили в JLL. Они продали 69% номеров. Это выше показателя прошлого года на 1 п.п. В сегменте средней ценовой категории произошло падение на 3 п.п. до 50%.

По мнению руководителя департамента гостиничного бизнеса компании JLL в России и СНГ Татьяны Веллер, групповые и чувствительные к цене туристы на фоне увеличение стоимости номеров на время ЧМ-2018 предпочли более дешевые варианты. Это целевая аудитория петербургских отелей, уточнила Веллер. Она отметила, что этих туристов скорее всего отпугнули новые тарифы. При этом, ожидаемого наплыва туристов во время чемпионата мира в городе не произошло, считает руководитель департамента.

Всего в Петербурге в июне было занято 71% номеров. Это ниже показателей двух предыдущих лет. Веллер отметила, что причиной может быть перенесение международного экономического форума на май.

Отметим, в июне 2017 года загрузка петербургских отелей составила 78%. При этом, в 2016 году – 86%. Добавим, в Петербурге прошло семь матчей чемпионата мира по футболу текущего года. Из-за этого проведение Петербургского международного экономического форума перенесли на май. Обычно его проводят в июне.