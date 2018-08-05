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05.08.18 / 18:13 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Местный житель сообщил об обнаружении в Гатчине записок Жан-Жака Руссо

Это изменит историю

Местный житель сообщил об обнаружении в Гатчине записок французского философа Жан-Жака Руссо. Такое заявление в воскресенье сделал житель Гатчины Алексей Беляев.

Ему предложили купить старинную рукопись на французском языке, передает 78.ru слова Беляева. Она досталась продавцу для продажи от семьи из старого района Гатчины Егерской слободы. В записках на первой страницу упоминаются Орлов, Эрмитаж и Гатчина. На второй странице выяснилось, что рукопись принадлежит Руссо, заявил Беляев. Он показывал фотографии записей своей знакомой, которая работает преподавателем иностранных языков в Консерватории им. Римского-Корсакова.

По словам Беляева, автор записок описывает свое путешествие в Гатчину по приглашению графа Орлова. Ранее считалось, что Руссо не поехал в Россию по приглашению Орлова. Если подлинность рукописи подтвердится, то это изменит факты истории.

Отметим, Жан-Жака Руссо был французским философом и писателем. Он жил в 18 веке. Добавим, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев решил передать картины музею-заповеднику «Гатчина». Всего было передано 16 картин.

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