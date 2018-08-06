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06.08.18 / 16:45 Новости / Россия и мир / Экономика

В июле в России продали на 10,6% легковых авто больше год к году

С начала года продажи выросли на 17%

В июле в России было продано на 10,6% больше легковых авто и авто класса LCV , чем в июле 2017 года. Об этом в понедельник сообщили в Ассоциации европейского бизнеса.

В численном выражении рост составил 13,8 тыс. штук. Всего за второй летний месяц в России было продано почти 143,5 тыс. легковых авто и легких коммерческих авто. При этом все лидеры продаж июля – это машины местного производства.

С начала года в России купили 992,7 тыс. автомобилей. С начала года продажи выросли на 17% год к году.

Отметим, российский авторынок растет 15-й месяц подряд. В Ассоциации отмечают. Что основным драйвером роста становится растущее доверие потребителя. Среди марок традиционным лидером являются автомобили Lada от «АвтоВАЗа».

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