Инфляция в РФ замедлилась до 0,3% в июле — Росстат Рост потребительских цен ускорился до 2,5% в годовом выражении

Инфляция в России снизилась с 0,5% до 0,3% в июле. Об этом в понедельник сообщает Росстат.

При этом рост потребительских цен ускорился до 2,5% в годовом выражении. В июне он составлял 2,3%. Индекс потребительских цен в июле составил 100,3% по отношению к июню и 102,5% по отношению к июлю прошлого года. Продовольственные товары подешевели на 0,3% в основном за счет сезонного снижения цен на фрукты и овощи. При этом наблюдалось подорожание на 4,8% пшена, а также на мясо птицы и свинину. Непродовольственные товары подорожали на 0,1%, а услуги – на 1,3%.

Напомним, в июне Росстат сравнил рост цен на продукты питания в РФ и в Евросоюзе. Выяснилось, что за апрель-май 2018 года рост цен на продукты в России составил 2,1%, в то время как в ЕС – 1,1%. Сообщалось, что за этот период наиболее существенно выросли цены на овощи и фрукты.