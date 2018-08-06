Все новости

06.08.18 / 19:25 Новости / Россия и мир / Экономика

Рабочие завода Volkswagen в Калуге начали «итальянскую» забастовку

Протестуют против вывода рабочих мест на аутсорсинг

Фото АБН

Рабочие логистики сборочного производства автозавода Volkswagen в Калуге начали «итальянскую» забастовку. Сообщение об этом появилось в понедельник в сообществе профсоюза «МПРА-Калуга» «ВКонтакте».

Сотрудники производства начали забастовку против вывода рабочих мест на аутсорсинг. В рамках забастовки они снизили скорость своих рабочих транспортных средств с 10 км/ч до 5 км/ч, как это предусмотрено требованиями безопасности.

Сотрудники завода также заявили, что готовы бороться за сохранение рабочих мест всеми средствами, вплоть до забастовки. В частности, они требуют гарантии сохранения рабочих мест и сохранения зарплаты.

Ранее «итальянскую» забастовку начали работники кузовной логистики. Напомним, автозавод расположен в технопарке «Грабцево». На заводе производятся модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.