Рабочие завода Volkswagen в Калуге начали «итальянскую» забастовку Протестуют против вывода рабочих мест на аутсорсинг

Рабочие логистики сборочного производства автозавода Volkswagen в Калуге начали «итальянскую» забастовку. Сообщение об этом появилось в понедельник в сообществе профсоюза «МПРА-Калуга» «ВКонтакте».

Сотрудники производства начали забастовку против вывода рабочих мест на аутсорсинг. В рамках забастовки они снизили скорость своих рабочих транспортных средств с 10 км/ч до 5 км/ч, как это предусмотрено требованиями безопасности.

Сотрудники завода также заявили, что готовы бороться за сохранение рабочих мест всеми средствами, вплоть до забастовки. В частности, они требуют гарантии сохранения рабочих мест и сохранения зарплаты.

Ранее «итальянскую» забастовку начали работники кузовной логистики. Напомним, автозавод расположен в технопарке «Грабцево». На заводе производятся модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.