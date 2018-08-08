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08.08.18 / 21:34 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Компания Ротенберга купила 12 участков в Петербурге

За 150 млн рублей

фото: ТАСС

Компания бизнесмена Бориса Ротенберга «Автоспорт и гонки» приобрела 12 участков на Пулковском шоссе в Петербурге. Это следует из материалов Единого федерального реестра сведений о банкротстве, опубликованных во вторник.

Участки выставили на продажу после банкротства компании «Грофорт». Компания Ротенберга предложила за них почти 150 млн рублей.

Отметим, как сообщает «Фонтанка», ранее в районе Пулково планировалось строительство автодрома для Гран-при «Формулы-1», однако оно так и не состоялось. В настоящее время российский этап автогонок «Формулы-1» проходит на трассе «Сoчи- Aвтодром». Соревнования на ней проходят с 2014 года. В 2018 году гонка Гран-при пройдет в конце сентября.

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