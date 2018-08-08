Около трети россиян ожидают ухудшения экономической ситуации в России в ближайший год Из-за увеличения налогов

Около трети россиян ожидают ухудшения экономической ситуации в России в ближайший год. Об этом стало известно в среду из данных опроса «Левада-центра».

О неблагоприятных перспективах российской экономики на ближайший год заявили 30% опрошенных россиян, передает «Интерфакс» итоги опроса. Столько же людей, которые уверены в обратном. При этом, доля россиян ухудшивших свои ожидания с мая увеличилась на 9%.

Кроме этого, 25% респондентов опасаются снижения материального положения своей семьи. Рассчитывают на улучшения 20% опрошенных. Не ожидают изменений материального положения 45% — в предыдущие два года их было 55-60%.

Социологи считают, что одна из причин ухудшения ожиданий в повышении налогов. Опрос провели в июле текущего года.

Напомним, ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении НДС с 18% до 20%. Госдума его приняла, Совфед одобрил. Президент России Владимир Путин подписал законопроект на прошлой неделе. Ставка вырастет со следующего года.