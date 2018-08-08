Все новости

08.08.18 / 11:16 Новости / Россия и мир / Экономика

Около трети россиян ожидают ухудшения экономической ситуации в России в ближайший год

Из-за увеличения налогов

Коллаж АБН

Около трети россиян ожидают ухудшения экономической ситуации в России в ближайший год. Об этом стало известно в среду из данных опроса «Левада-центра».

О неблагоприятных перспективах российской экономики на ближайший год заявили 30% опрошенных россиян, передает «Интерфакс» итоги опроса. Столько же людей, которые уверены в обратном. При этом, доля россиян ухудшивших свои ожидания с мая увеличилась на 9%.

Кроме этого, 25% респондентов опасаются снижения материального положения своей семьи. Рассчитывают на улучшения 20% опрошенных. Не ожидают изменений материального положения 45% — в предыдущие два года их было 55-60%.

Социологи считают, что одна из причин ухудшения ожиданий в повышении налогов. Опрос провели в июле текущего года.

Напомним, ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении НДС с 18% до 20%. Госдума его приняла, Совфед одобрил. Президент России Владимир Путин подписал законопроект на прошлой неделе. Ставка вырастет со следующего года.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,145 seconds.