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04.08.18 / 10:18 Новости / Россия и мир / Экономика

Президент РФ подписал закон о повышении НДС до 20%

Льготная ставка сохраняется

Фото с сайта flashsiberia.com

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации накануне.

При этом ставка по НДС на социально значимые товары (продовольствие, детские товары, лекарства и другие) сохраняется в размере 10%. Также сохраняется нулевая ставка для внутренних воздушных перевозок в ряде регионов, а также льготные тарифы страховых взносов для благотворительных организаций и части НКО.

Кроме того, документ предусматривает снижение тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховки в по данному виду страхования. Более этой величины тариф — 10%.

Напомним, Госдума приняла закон о повышении НДС в России в конце июля. Тогда же документ принял Совет Федерации. По подсчетам Минфина, повышение ставки позволит бюджету получить дополнительные 633,5 млрд рублей в 2019 году, 678 млрд рублей в 2020 году и 728 млрд рублей в 2021 году. При этом инфляция, по данным ведомства, может ускориться до 4-4,5%.

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