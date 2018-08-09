Склады: Место ритейлеров займут производства

Ежегодно объем инвестиций в складскую недвижимость Петербурга составляет порядка 300 млн долларов. «Просевший» за время кризиса ритейл не дает рынку в полной мере показать качественный рост. Аналитики УК «Мультимекс» выделили наиболее яркие тенденции рынка складской недвижимости и сделали прогнозы на 2019 год.

Ежегодно объем инвестиций в складскую недвижимость Петербурга составляет порядка 300 млн долларов. В общем объеме инвестиций складская недвижимость занимает не более 10%. «Просевший» ритейл не дает рынку в полной мере показать качественный рост. Аналитики УК «Мультимекс» выделили наиболее яркие тенденции рынка складской недвижимости и сделали свои прогнозы на 2019 год.

Основная тенденция на рынке складской недвижимости Петербурга на конец лета 2018 года состоит в том, что суммарный объем вводимых площадей не превышает 1%. Большинство объектов уже полностью заполнены на тот момент, как начинают функционировать. Уровень вакантных площадей в двух класса А и В не превышает 4% в каждом.

Несмотря на очевидный дефицит инвесторы хотят вкладывать средства не в спекулятивные склады, а в формат создания склада под конкретного заказчика — BTS. «Основные заказчики – крупные ретейлеры, фармацевты, причем, работающие как онлайн так и оффлайн. И они хотят расширять площади, желательно, в существующих локациях. А инвесторы не хотят рисковать, а хотят строить под определенного арендатора с ясными требованиями. В то же время, компаниям нужны были площади от 20 000 до 30 000 кв.м., а рынок просто не мог их предложить. И поэтому весь остаток 2018 и, скорее всего, весь 2019 год пройдет в формате строительства крупных складов BTS», — считает руководитель УК «Мультимекс» Андрей Пригульный.

Арендные ставки с 2014 «золотого» года рынка арендной недвижимости снизились на 1000-1250 рублей за м2 в год. А за последние два года по данным УК «Мультимекс» ставки аренды складской недвижимости класса «А» и класса «В» практически сравнялись. «Разница между ставками в «А» и «В» составляет около 400 рублей за м2 в год. Тогда как в 2014 году эта разница была почти 1000 рублей за м2 в год. Но за счет того, что самые крупные сделки в этом году проходят именно в «А» классе, даже тот факт, что ставки аренды в «А» и «В» почти сравнялись не делают «А» класс менее привлекательным. В 2019 году цены на аренду складской недвижимости в обоих верхних сегментах останутся на прежнем уровне», — поясняет Андрей Пригульный.

Экономическая ситуация говорит о том, что предпосылок для роста ставок и критичных изменений на рынке в 2019 году нет. «Сейчас более 50% крупных арендаторов на рынке – ритейлеры. Но рынок Петербурга стремится к насыщению. Новых крупных торговых объектов к вводу не планируется, текущая заполняемость торговых площадей тоже стремится к 100%. Это говорит о том, что в будущем структура арендаторов изменится. В будущем место ритейлеров займут производственные предприятия», — резюмирует Андрей Пригульный.