Акции металлургов снизились на фоне предложения об изъятии сверхприбыли На утренних торгах они теряют 3-4% в стоимости

Акции «Норникеля» и «Алроса» снизились на торгах после предложения советника президента Андрея Белоусова изъять у металлургов сверхприбыль. Об этом в пятницу свидетельствуют данные Московской биржи в пятницу.

Акции «Алросы» утром 10 августа потеряли 4,05% и стоят 93,48 рубля за штуку. Ценные бумаги «Норникеля» потеряли 3,5% и упали в стоимости до 10,6 тыс. рублей за штуку.

Напомним, ранее Андрей Белоусов предложил изымать сверхприбыль у металлургических и химических компаний. По его словам, что в 2017 году металлургические и химические компании получили 1,5 трлн рублей прибыли, благодаря рыночным условиям, а налоговая нагрузка на них низкая. Сверхприбылт предлагается забирать у «Норникеля», «Алросы», «Сибура», «Полюса» и «Северстали». Эти меры могут пополнить бюджет на 0,5 трлн рублей.