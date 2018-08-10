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10.08.18 / 12:38 Новости / Россия и мир / Экономика

Акции металлургов снизились на фоне предложения об изъятии сверхприбыли

На утренних торгах они теряют 3-4% в стоимости

Фото АБН

Акции «Норникеля» и «Алроса» снизились на торгах после предложения советника президента Андрея Белоусова изъять у металлургов сверхприбыль. Об этом в пятницу свидетельствуют данные Московской биржи в пятницу.

Акции «Алросы» утром 10 августа потеряли 4,05% и стоят 93,48 рубля за штуку. Ценные бумаги «Норникеля» потеряли 3,5% и упали в стоимости до 10,6 тыс. рублей за штуку.

Напомним, ранее Андрей Белоусов предложил изымать сверхприбыль у металлургических и химических компаний. По его словам, что в 2017 году металлургические и химические компании получили 1,5 трлн рублей прибыли, благодаря рыночным условиям, а налоговая нагрузка на них низкая. Сверхприбылт предлагается забирать у «Норникеля», «Алросы», «Сибура», «Полюса» и «Северстали».  Эти меры могут пополнить бюджет на 0,5 трлн рублей.

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