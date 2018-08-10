Долларовый индекс РТС упал на 3,68% на закрытии торгов Индекс Мосбиржи - 2275,05; РТС - 1056,93

Долларовый индекс РТС упал на 3,68% на закрытии торгов Московской биржи в пятницу. Индекс составил 1056,93 пункта. Упал и индекс Мосбиржи: на 1,5% до 2275,05 пунктов.

Заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева отметила, что помимо санкций дополнительный негатив на рынок принесла новость о предложении помощника Владимира Путина господина Белоусова изъять излишки прибыли у металлургических компаний и направить на реализацию майских указов президента. В среднем акции металлургов упали сегодня на 5%. Естественно, это только предложение, но сама по себе инициатива и возможность рассмотрения правительством такого варианта настораживает инвесторов. В текущих экономических условиях это не самая лучшая идея, считает аналитик.

Рублевые пары в начале торговой сессии отступали, но к концу дня вновь перешли в фазу активного роста. На бирже за один доллар предлагают 67,2 рубля, за один евро — 76,9 рублей. По словам Кокоревой, негативный эффект на рублевые пары также оказывает рост доллара. Пара евро/доллар в течение дня активно снижалась, в конце дня торги проходят в районе отметки 1,143. В понедельник рост доллара продолжится, уточнила аналитик.