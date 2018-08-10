Nord Stream 2 подала заявку на альтернативный маршрут «Северного потока-2» При этом компания не отозвала заявку на основной маршрут

Nord Stream 2 AG подала заявку на построение маршрута газопровода «Северный поток-2» в обход Дании. Об этом в компании сообщили в пятницу.

При этом компания не отозвала заявку на основной маршрут, которую подали весной прошлого года. В компании считают, что первая заявка предполагает наиболее оптимальный маршрут прокладки газопровода.

Напомним, укладка газопровода «Северный поток-2» началась в июне. Газопровод соединит Россию и Германию по дну Балтийского моря. Для строительства требуются разрешения стран, по территории которых будут прокладывать газопровод. Свое согласие уже дали Германия, Финляндия и Швеция. Альтернативный маршрут разработали на случай, если Дания не даст согласия.