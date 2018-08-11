«Метрострой» прокомментировал иск о банкротстве от ФНС Объективных причин для банкротства нет

«Метрострой» прокомментировал иск о банкротстве от Федеральной налоговой службы. Организация сделала заявление в субботу.

Проверка обоснованности обвинений от налоговой займет 2-3 месяца, передает «Фонтанка» заявление «Метростроя». В организации заявили, что объективных признаков банкротства нет.

«Семнадцатое управление «Метростой» работает над строительством объектов Фрунзенского радиуса и обладает всем необходимым, сообщили в «Метрострое». Долги у компании образовались из-за не финансирования линии более года. В августе текущего года финансирование возобновилось, уточнили в организации.

При этом, «Метрострой» не уверен, что «СМУ-11 Метрострой» решит проблему с налоговой. В «Метрострое» заявили, что в случае банкротства «СМУ-11» все объекты и сотрудники передут в другие подрядные организации.

Напомним, ранее ФНС подала иск о банкротстве ЗАО «Семнадцатое управление «Метрострой». Сумма требований – 96,05 млн рублей. Иск зарегистрировали в среду. К «СМУ-11 Метрострой» также был подан иск о банкротстве от ФНС.