Ущерб от засухи в Германии превысил 1 млрд евро Правительство не решило вопрос о предоставлении финпомощи

Ущерб от засухи в сельскохозяйственной отрасли Германии превысил 1 млрд евро. Об этом стало известно в субботу из подсчета региональных властей ФРГ.

Больше всего от засухи пострадала федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн, передает агентство DPA. Убытки фермеров там оценили в 422 млн евро. Затем по размеру убытков идет Саксония – 308 млн евро. Замыкает тройку Саксония-Анхальт – 237 млн евро.

Регионы представят свои данные на встрече с федеральными властями 13 августа. После официального прогноза, правительство Германии будет решать вопрос о предоставлении финансовой помощи фермерам. Ее размер может составит 1 млрд евро.

Отметим, лето текущего года было засушливым в Европе. Из-за этого погибло много урожая. На прошлой неделе эксперты сообщили о росте стоимости пшеницы на бирже. Также уменьшение урожая пшеницы зафиксировано в России.