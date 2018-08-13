Европейский университет начнет работу 1 октября В вуз планируют принять 300 студентов

Европейский университет в Петербурге начнет учебный год 1 октября. Об этом в понедельник сообщает ТАСС.

В вуз планируют принять 300 студентов. Прием в аспирантуру при этом перенесли на следующий год.

Напомним, Рособрнадзор ранее провел проверку в университете и не нашел никаких нарушений. В итоге вузу вернули лицензию. Добавим, это была четвертая проверка Рособрнадзора. Три предыдущих заканчивались отрицательным результатом. Европейский университет останавливал обучение студентов на год.