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13.08.18 / 20:30 Новости / Петербург и Ленобласть

Европейский университет начнет работу 1 октября

В вуз планируют принять 300 студентов

Фото АБН

Европейский университет в Петербурге начнет учебный год 1 октября. Об этом в понедельник сообщает ТАСС.

В вуз планируют принять 300 студентов. Прием в аспирантуру при этом перенесли на следующий год.

Напомним, Рособрнадзор ранее провел проверку в университете и не нашел никаких нарушений. В итоге вузу вернули лицензию. Добавим, это была четвертая проверка Рособрнадзора. Три предыдущих заканчивались отрицательным результатом. Европейский университет останавливал обучение студентов на год.

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