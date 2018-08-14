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14.08.18 / 15:56 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В Ленобласти откроют крупнейший в России майнинговый центр

20 августа

Фото: c.slashgear.com

В Киришском районе Ленобласти откроют самый крупный в России центр майнинга криптовалюты. Об этом во вторник сообщили в администрации региона.

Первую очередь центра введут в эксплуатацию 20 августа. Торжественное открытие состоится на территории индустриального парка «Левобережный» на Волховском шоссе.

Напомним, в начале года сообщалось, что Ленобласть планирует создать технопарк для майнинга криптовалюты в Сосновом бору. Планировалось сделать это после выхода из эксплуатации ЛАЭС, что, по словам губернатора Александра Дрозденко, может произойти в 2020-2021 году.

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Реплики

  1. Игорь 14.08.2018 at 16:02 - Reply

    А как откроют майнинговый центр в отсутствии правового регулирования майнинга в стране? К слову, атомщики уже открестились от планов областного правительства.

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