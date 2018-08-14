В Ленобласти откроют крупнейший в России майнинговый центр 20 августа

В Киришском районе Ленобласти откроют самый крупный в России центр майнинга криптовалюты. Об этом во вторник сообщили в администрации региона.

Первую очередь центра введут в эксплуатацию 20 августа. Торжественное открытие состоится на территории индустриального парка «Левобережный» на Волховском шоссе.

Напомним, в начале года сообщалось, что Ленобласть планирует создать технопарк для майнинга криптовалюты в Сосновом бору. Планировалось сделать это после выхода из эксплуатации ЛАЭС, что, по словам губернатора Александра Дрозденко, может произойти в 2020-2021 году.