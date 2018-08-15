Все новости

15.08.18 / 18:57 Новости / Россия и мир / Рынки

Московская биржа закрылась в красной зоне

Индекс Мосбиржи 2267,13; индекс РТС 1055,24

биржа

Фото АБН

Торги среды на Московской бирже закрылись в красной зоне. Индекс Мосбиржи опустился на 0,69% до 2267,13 пункта, индекс РТС опустился на 2,43% до 1055,24 пункта.Как отмечает замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева, российский рынок мог просесть из-за неудачного аукциона Минфина по размещению ОФЗ. Бумаги были проданы с дисконтом к номиналу, из облигаций на 10 млрд рублей размещено было ценных бумаг на 5,85 млрд рублей. Рубль заканчивает день в минусе, доллар восстановился до 67,7 рубля, евро до 77,7 рубля.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,160 seconds.