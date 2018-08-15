Московская биржа закрылась в красной зоне Индекс Мосбиржи 2267,13; индекс РТС 1055,24

Торги среды на Московской бирже закрылись в красной зоне. Индекс Мосбиржи опустился на 0,69% до 2267,13 пункта, индекс РТС опустился на 2,43% до 1055,24 пункта.Как отмечает замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева, российский рынок мог просесть из-за неудачного аукциона Минфина по размещению ОФЗ. Бумаги были проданы с дисконтом к номиналу, из облигаций на 10 млрд рублей размещено было ценных бумаг на 5,85 млрд рублей. Рубль заканчивает день в минусе, доллар восстановился до 67,7 рубля, евро до 77,7 рубля.