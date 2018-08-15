РБК: Серный остров хотят застроить апартаментами Его зонирование это позволяет

Серный остров в Петербурге планируют застроить апартаментами. Об этом стало известно в среду из публикации РБК Петербург.

Комиссия по внесению изменения в Генплан Петербурга во вторник рассматривала вопрос об изменении статуса зоны Северного острова, который подала комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам ЗакСа. Согласно заявке, предлагается изменить статус Р3 «зона отдыха, досуга и развлечений, туризма и санаторно-курортного лечения, гостиниц и пансионатов различного вида дачного фонда» на Р0 — «зона спортивных сооружений и пляжей».

Член комиссии по внесению изменений и директор центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов считает, что Р0 использовать логичнее из-за географического положения острова. При этом, директор научно-исследовательского центра Генплана Юрий Бакей выступил с резкой критикой предложенного изменения, заявил Карпов. Бакей отметил наличие моста Бетанкура и близкий фарватер, который помешает разместить причалы маломерных судов. По мнению Карпова, «неадекватность этих слов реальной ситуации» означает наличие заинтересованности кого-то в использовании острова под свои нужды.

Бакей заявил, что считает обсуждение вопроса изменения зонирования преждевременным. Сначала требуется решить изменение расчетного срока, считает директор центра Генплана. Он отметил, что есть объективные обстоятельства мешающие переводу зоны на спортивную. Бакей не уточнил эти обстоятельства.

В настоящий момент на Серном острове находятся некапитальные постройки. Гендиректор Knight Frank St.Petersburg Николай Пашков напомнил, что часть острова накрыта мостом и часть является прибрежной зоной. По его словаи, на острове можно построить 30 тыс. кв.м жилья невысокого класса или 20 тыс. кв.м апартаментов бизнес-класса. Инвестиции в последний составят 1,5-2 млрд рублей, а стоимость земли – около 50 тыс. рублей за кв.м.

Замдиректора департамента консалтинга Colliers International Евгения Тучкова считает, что расположение острова дает хорошие перспективы для редевелопмента. Она отметила, что ограничением является высотность проектов и небольшая площадь острова. По мнению Тучковой, на Серном острове можно построить не более 15 тыс. кв.м апартаментов без учета паркинга.

Напомним, Серный остров находится между Васильевским и Петроградским островами. Ранее над островом построили мост Бетанкура. Для этого было снесено несколько зданий. В настоящий момент на острове есть жилой дом, рядом с которым проходит мост.