Все новости

16.08.18 / 17:50 Новости / Россия и мир / Экономика

РФ потратит 642 млн рублей на реставрацию купола Капитолия в Гаване

Куба попросила у РФ помощи в 2016 году

Фото: 12knots.ru

Из федерального бюджета РФ выделят 642,4 млн рублей на золотое покрытие купола Капитолия в Гаване. Это следует из размещенных в четверг материалов на сайте госзакупок.

Сообщается, что подрядчик получит в 2018 году 347,4 млн рублей, а в 2019 году – остальную сумму. Деньги выделят в качестве помощи, которую власти Кубы попросили у РФ в 2016 году.

Отметим, Капитолий в Гаване возведен в стиле неоклассицизма. Его построили в 1929 году по проекту архитектора Эухенио Райньери Пьедра. В здании располагался кубинский парламент, а позже – конгресс-центр. Также в нем находится министерство науки, технологии и окружающей среды.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

109 SQL queries done. Page generation took 0,149 seconds.