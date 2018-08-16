РФ потратит 642 млн рублей на реставрацию купола Капитолия в Гаване Куба попросила у РФ помощи в 2016 году

Из федерального бюджета РФ выделят 642,4 млн рублей на золотое покрытие купола Капитолия в Гаване. Это следует из размещенных в четверг материалов на сайте госзакупок.

Сообщается, что подрядчик получит в 2018 году 347,4 млн рублей, а в 2019 году – остальную сумму. Деньги выделят в качестве помощи, которую власти Кубы попросили у РФ в 2016 году.

Отметим, Капитолий в Гаване возведен в стиле неоклассицизма. Его построили в 1929 году по проекту архитектора Эухенио Райньери Пьедра. В здании располагался кубинский парламент, а позже – конгресс-центр. Также в нем находится министерство науки, технологии и окружающей среды.